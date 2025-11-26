1 Schön gefährlich: Pergolesi schrieb seine F-Dur-Messe für einen Bittgottesdienst nach einer Erdbebenserie in Neapel. Foto: imago/Antonio Balasco

Kontrapunkte zur Naturkatastrophe: Giovanni Battista Pergolesi schrieb nach einer Erdbebenserie Kirchenmusik. Der Stuttgarter Dirigent Frieder Bernius hat sie auf CD aufgenommen.











Bei so einem Erdbeben bekommen heilige Worte einen geophysikalischen Sinn: „Et in terra pax“ – nicht nur um Frieden auf, sondern in der Erde wird der Herrgott angefleht. In Giovanni Battista Pergolesis F-Dur-Messe mit etlichen Dissonanzen, den Echos der bedrückten Gemüter nach einer Erdbebenserie 1732 in Neapel. Der 22-jährige Komponist wurde mit der musikalischen Anrufung des zuständigen Schutzheiligen Emigdius beauftragt, setzte Galanterie und Polyphonie als Kontrapunkte zur Naturkatastrophe, errichtete auf den Pfundnoten des Finalsatzes einen quasi erdbebensicheren Fugenbau. Worauf das beschleunigte Schluss-Amen ungefährdet in die Zielgerade wirbeln kann.