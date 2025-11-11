Neue CD mit Frieder Bernius: Weichensteller der Musikgeschichte

Zum 100. Geburtstag des Chor-Avantgardisten legt Frieder Bernius mit seinen Sängerinnen und Sängern eine Aufnahme von Transkriptionen Gottwalds vor.
Clytus Gottwald, der am 20. November 100 Jahre alt geworden wäre, war ein Weichensteller der Musikgeschichte. Nicht weil er Revolutionen des musikalischen Materials auslöste. Sondern weil er sie ermöglichte. Prägende Werke der avantgardistischen Vokalmusik wären nie geschrieben worden, hätte ihnen Gottwald nicht das nötige „Instrument“ geschaffen: einen Chor. Aber von besonderer Art.