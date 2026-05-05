Neue CD: Dreizehn Lieder über Goethes „Erlkönig“

Der Bariton Johannes Held und die Pianistin Doriana Tchakarova präsentieren 13 Lieder über Goethes „Erlkönig“. Warum man gar nicht anders als davon hingerissen sein kann.
Diese Pausen kennt man. Mit ihnen endet eine atemlose Reise: Einer hat atemlos das Unmögliche versucht, dem anderen stockt das Blut in den Adern. Der Vater reitet, das Kind ist tot. Schuberts Vertonung von Goethes „Erlkönig“ ist eines der ergreifendsten Lieder der Musikgeschichte. Auch Carl Loewes detailreich atmosphärische Version, die im Verlauf der Ballade immer wieder den Atem anhält und den Schluss als hochdramatische Pointe gestaltet, ist ziemlich bekannt. Doch ansonsten? Etwa vierzig weitere „Erlkönig“-Lieder hat die Pianistin Doriana Tchakarova bei ihrer internationalen Recherche entdeckt, darunter ein Beethoven-Fragment, das Ende des 19. Jahrhunderts vervollständigt wurde.