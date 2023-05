9 Marko Schumacher und seine Frau wagen einen Neustart. Foto: Leif Piechowski

Vom Sportredakteur zum Gastro-Betreiber: Marko Schumacher eröffnet dieses Wochenende am Daimlerplatz in Bad Cannstatt seine Café-Bar. Wir waren schon mal dort und haben uns für euch umgesehen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es ist gar nicht so einfach, an diesem Morgen ein Interview mit Marko Schumacher zu führen. Wir sitzen vor seinem neuen Café und unterhalten uns. Unterbrochen werden wir von beinahe jedem Passanten und jeder Nachbarin, die an dem Altbau von 1890 vorbeigehen. "Wann machen Sie denn endlich auf?", wollen die Leute wissen. "Das ist aber toll geworden", loben sie. Die ganz Mutigen fragen, ob sie mal reinschauen dürfen in das neue Lokal am Daimlerplatz.