Neue Buslinie von Beilstein: In 33 Minuten nach Heilbronn

Rund 33 Minuten braucht die neue Regiobuslinie 640 von Beilstein nach Heilbronn und ist damit sogar schneller als die bisherige Schnellbuslinie. Vergangenen Donnerstag wurde die neue Buslinie, die seit dem 1. Januar 2025 als bwregiobus den öffentlichen Nahverkehr in der Region stärkt, offiziell eingeweiht. Anlässlich dieses Ereignisses fand eine feierliche Eröffnungsfahrt statt, an der neben Landrat Norbert Heuser auch der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann teilgenommen hat.

Die Regiobuslinie 640 soll die Anbindung der Gemeinden des Schozach-Bottwartals an den Schienenverkehr sowie in den Stadtkreis Heilbronn verbessern und damit den öffentlichen Nahverkehr attraktiver gestalten. Sie verkehrt täglich von 5 bis 24 Uhr im Stundentakt zwischen Heilbronn und Beilstein und bietet so eine auch eine gute Anbindung an den Schienenverkehr in Heilbronn.

Lesen Sie auch

„Echte Alternative zum Auto“

Betreiber ist die Friedrich Gross OHG, die das Linienbündel Schozach-Bottwartal zum 1. Januar 2025 übernommen hat. „Die Busse sind von Beilstein bis zum Hauptbahnhof in Heilbronn nur 33 Minuten unterwegs und bieten somit eine echte Alternative zum Auto“, heißt es seitens des Landratsamtes.

Die Anbindung von Beilstein an die Kreisstadt Heilbronn ist Teil eines Förderprogramms des Landes zum Ausbau des Regiobus-Netzes in ganz Baden-Württemberg: „Mit der neuen Regiobuslinie binden wir die Gemeinden des Schozach-Bottwartals an das Schienennetz in Heilbronn an. Der Landkreis Heilbronn erhält für den Betrieb und die Bewerbung über die nächsten fünf Jahre rund 1,8 Millionen Euro Förderung“, erklärt Verkehrsminister Winfried Hermann. „Die Regiobus-Familie wächst mit dieser Verbindung auf 50 Linien in ganz Baden-Württemberg an. Eine gute Nachricht für die nachhaltige Mobilität im ländlichen Raum“, so der Verkehrsminister.

Gute Anbindung an den Zugverkehr

„Wir freuen uns, dass wir mit der ersten Regiobuslinie im Landkreis Heilbronn einen weiteren Schritt zur Verbesserung der Mobilität im Landkreis machen können“, sagt Landrat Norbert Heuser. „Die neue Linie bietet unseren Bürgerinnen und Bürgern eine komfortable, schnelle und zuverlässige Verbindung nach Heilbronn.“

Die Regiobuslinie 640 ist sogar schneller als die bisherige Schnellbuslinie. Die 18 Kilometer lange Strecke führt von Beilstein Schulzentrum an den Heilbronner Hauptbahnhof und zurück. Fahrgäste dürfen sich seit Anfang 2025 nicht nur über einen verbesserten Fahrplan freuen, sondern auch über eine verbesserte Anbindung an den Zugverkehr. So bestehen für die Fahrgäste abgestimmte Anschlüsse an den Regionalverkehr Richtung Stuttgart und Tübingen (MEX18, RE8). Die Buslinie fährt an Wochentagen in der Zeit von 5 Uhr bis 24 Uhr einmal die Stunde, ebenso an Samstagen von 6 Uhr bis 24 Uhr und an Sonntagen von 7 Uhr bis 24 Uhr.