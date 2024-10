Neue Broschüre: Welche Hofläden, Märkte und Direktvermarkter gibt es im Kreis Ludwigsburg?

1 Frisches Obst, Fleisch aus regionaler Erzeugung – nur wo kann man sie kaufen? Foto: Sommer/Fabian Sommer

Kurze Transportwege, geringere Umweltbelastung, frische Produkte und die Nähe zwischen Verbraucher und Erzeuger – das sind nur einige Gründe, die für die Nutzung von regional erzeugten Produkten sprechen. Doch wo gibt es Hofläden, Wochenmärkte und andere Gelegenheiten, sie überhaupt zu erwerben? Im Kreis Ludwigsburg soll jetzt die neu gestaltete Direktvermarkter-Broschüre eine aktuelle Übersicht bieten. Am Freitag wurde diese auf dem Jennerhof in Erdmannhausen vorgestellt. „Sie zeigt die Vielfalt unserer direktvermarktenden Betriebe, gibt Einblicke in Wochenmärkte und stellt spannende Themen rund um Landwirtschaft und Ernährung vor“, freut sich Landrat Dietmar Allgaier.