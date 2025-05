Neue Boxenstopp-Pflicht: Mythos Monaco: Wie die Formel 1 die Langeweile bekämpft

2 Ikonisch: Die Superreichen verfolgen das Geschehen von ihren Jachten im Hafen. Foto: Luca Bruno/AP/dpa

Der Grand Prix im Fürstentum ist Kult. Allerdings sind Rennen in Monaco seit Jahren zu wenig spektakulär und spannend. Das soll eine einzigartige Regel ändern - reicht das?











Link kopiert



Monaco - Im ikonischen Hafen von Monaco stehen die luxuriösen Jachten dicht an dicht, täglich wird es im Fürstentum trubeliger. Wie besonders das Formel-1-Spektakel an der Côte d’Azur ist, wird schon vor der ersten Ausfahrt am Freitag klar. Kaum ein Sportevent auf der Welt steht bei den Reichen und Schönen im Frühjahr so sehr im Fokus wie dieses. Monaco - das ist Luxus, sehen und gesehen werden. Sportlich war es zuletzt aber vor allem eines: ziemlich langweilig. Das soll sich am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) endlich ändern.