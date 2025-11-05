Seit über 20 Jahren prägt Axel Prahl als Kommissar Thiel den Münster-"Tatort". Im Gespräch verrät er, warum der Kult-Krimi für ihn nie "weichgespült" werden darf, wie er mit dem Ruhm umgeht - und bei welchen "Tatort"-Teams er am liebsten einschaltet.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht Axel Prahl (65) als Ermittler Frank Thiel im Münster-"Tatort" vor der Kamera - eine Rolle, die ihn zu einem der prägenden Gesichter des deutschen Fernsehens gemacht hat. In dem neu erschienenen Buch "Axel Prahl: Was man liebt, braucht Zeit" von Knut Elstermann (Goldmann Verlag, 224 Seiten, 24 Euro) blickt der Schauspieler auf diese Zeit zurück und gewährt unbekannte Einblicke in seine Karriere. Im Interview mit spot on news spricht Prahl über seine Anfänge mit Regisseur Andreas Dresen (62), den überraschenden Kultstatus des Duos Thiel und Boerne und darüber, warum der Münster-"Tatort" seiner Ansicht nach auch künftig anecken darf - und muss.