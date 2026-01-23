Neue Beziehung?: Dakota Johnson turtelt mit Musiker Role Model durch Los Angeles

Wenige Monate nach ihrer Trennung von Chris Martin scheint Dakota Johnson wieder verliebt. Die Schauspielerin und Musiker Role Model wurden nun erneut in Los Angeles gesichtet. Beim Verlassen eines Restaurants hielten die beiden Händchen.

Es scheint ernst zu werden zwischen "Fifty Shades of Grey"-Star Dakota Johnson (36) und dem Musiker Role Model (28), bürgerlich Tucker Pillsbury. Nachdem die beiden bereits Ende Dezember beim innigen Dinner in Los Angeles gesichtet wurden, gibt es nun neue Aufnahmen, die kaum noch Zweifel an der Romanze lassen.

Am Donnerstagabend wurden die Schauspielerin und der "Sally, When The Wine Runs Out"-Sänger erneut in Los Angeles gesichtet. Fotos, die "TMZ" vorliegen, zeigen die beiden beim Abendessen in einem Restaurant in East Hollywood. Beim Verlassen des Lokals zeigten sich die beiden Hand in Hand und schlenderten dabei sichtlich gut gelaunt durch die Straßen.

Dakota Johnson erst seit wenigen Monaten getrennt

Im November hieß es aus dem Umfeld der Schauspielerin, dass sie nach der Trennung von Coldplay-Frontmann Chris Martin (48) im Sommer 2025 wieder bereit für neue Begegnungen sei. Ein Insider verriet dem Magazin "People": "Sie hat langsam wieder angefangen zu daten und sie ist glücklich."

Auch für Tucker Pillsbury markiert dies einen Neuanfang. Der Musiker hatte Ende 2023 die Trennung von der Influencerin Emma Chamberlain verarbeitet - ein Thema, das auch sein aktuelles Album "Kansas Anymore" prägte.