Neue Beziehung?: Dakota Johnson turtelt mit Musiker Role Model durch Los Angeles

Wenige Monate nach ihrer Trennung von Chris Martin scheint Dakota Johnson wieder verliebt. Die Schauspielerin und Musiker Role Model wurden nun erneut in Los Angeles gesichtet. Beim Verlassen eines Restaurants hielten die beiden Händchen.
Es scheint ernst zu werden zwischen "Fifty Shades of Grey"-Star Dakota Johnson (36) und dem Musiker Role Model (28), bürgerlich Tucker Pillsbury. Nachdem die beiden bereits Ende Dezember beim innigen Dinner in Los Angeles gesichtet wurden, gibt es nun neue Aufnahmen, die kaum noch Zweifel an der Romanze lassen.