Chefpflegerin Michelle Barnes trägt eines der Koala-Tiere in die Terra Australis. Der Einzug hat gut geklappt, berichtet auch Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin.

Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin ist sehr erleichtert. Er freut sich, dass die Tiere aus Australien am vergangenen Freitag um 13 Uhr gut in Frankfurt gelandet sind und er vermelden kann: „Ihnen geht es gut. Sie haben noch einen Jetlag.“ Ein Männchen sei aber schon gleich am Anfang ganz selbstbewusst und munter gewesen. Die Weibchen seien noch etwas schreckhaft. Die Tiere befinden sich nun in der Quarantänestation in der Terra Australis hinter den Kulissen, abgeschirmt von der Öffentlichkeit und dürfen sich von der langen Reise erholen und in die neue Australienwelt eingewöhnen. Die Pflegerin aus Australien, Michelle Barnes, hat die Tiere gleich nach der Ankunft aus ihren Käfigen herausgeholt und in der Anlage auf die Bäume gesetzt. Die Tiere hätten auch schon gleich den Eukalyptus aus der Leipziger Gärtnerei angenommen und gefressen.