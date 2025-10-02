Neue Betrugsmasche in der Region: Auch vom Weil der Städter Bürgermeister gibt es jetzt ein Fake-Profil

Sie laden in ominöse Whatsapp-Gruppen ein und werben für Bitcoin: Immer wieder tauchen Fake-Profile von Amtsinhabern auf Instagram auf. Die Polizei kann wenig tun.
Mitte September postet Christian Walter, der parteilose Bürgermeister von Weil der Stadt, auf Instagram den Screenshot eines Profils, dass auf den ersten Blick aussieht wie sein eigenes: „christianwalter.wds“ heißt es, gleiches Profilbild, gleiche Accountbeschreibung, in der stolz die einzelnen Teilorte der Stadt am Rande des Schwarzwaldes aufgezählt sind. Wäre da nicht die Warnung, die Walter oben groß auf dem Screenshot ergänzt hat. „Achtung, Fake!“ steht dort, gefolgt vom Emoji eines leuchtend-gelben Warndreiecks.