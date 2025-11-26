Neue berufliche Herausforderung: Daniel Aminati moderiert Exatlon

In der kommenden Woche feiert Daniel Aminati sein Debüt als Moderator des Sport-Reality-Formats "Exatlon". Gedreht wurde in der Karibik. Doch neben dem neuen Job bestimmt vor allem die Erkrankung seiner Frau den Alltag.

Daniel Aminati (52) hat einen neuen Moderationsjob: Er wird ab 2. Dezember das Sport-Reality-Format "Exatlon" (montags bis freitags um 20:15 Uhr) auf Sport1 präsentieren. Die Sendung sei für ihn "die ultimative Mischung aus Sport und Entertainment - härter, packender und authentischer als alles, was es im deutschen Fernsehen gibt", erklärt Aminati in einem Statement. Die Leistungen der Athletinnen und Athleten Woche für Woche seien beeindruckend. "Ich bin stolz, Teil dieses Formats zu sein - und freue mich auf starke Teams, aufregende Challenges und viele emotionale Momente."

Der "taff"-Moderator (seit 2009) kann in dem Format seine Leidenschaften miteinfließen lassen: "Abseits der Kameras ist Aminati leidenschaftlicher Sportler, gefragter Fitness-Coach und als Speaker für Themen aus dem Zeitgeist erfolgreich unterwegs", erklärt der Sender. "Genau diese Mischung aus Entertainment, Disziplin und positiver Energie macht ihn zur perfekten Wahl für das anspruchsvolle Format."Aminati wird dabei durch die Staffel führen und gemeinsam mit Matthias Sandten den Wettbewerb kommentieren.

Dreharbeiten als willkommene Auszeit

Der Moderator gab bei Instagram selbst Einblicke in den "Exatlon"-Dreh. "Seit fast vier Wochen arbeite ich nun schon in der Dominikanischen Republik", erklärte er vor wenigen Tagen und postete einige Schnappschüsse am Strand, am Pool oder vom Set. "Es bleibt weniger Freizeit als gedacht, aber die nutze ich bei diesen traumhaften Temperaturen voll aus."

Er dürfe aktuell in "warmen Gefilden" arbeiten und einen "Tapetenwechsel genießen", erklärte Aminati Mitte November in einer Instagram-Story. "Das tut nach den anstrengenden Jahren gut." Bereits seit 2023 kämpft seine Ehefrau Patrice (30) gegen ein malignes Melanom, besser bekannt als schwarzer Hautkrebs. Die Diagnose erhielt sie nur wenige Monate nach der Geburt der gemeinsamen Tochter, die im August 2022 zur Welt kam. Im April desselben Jahres hatte das Paar geheiratet.

Im Interview mit "Die Zeit" erklärte Patrice Aminati Anfang Mai, dass sie sich in palliativer Behandlung befinde. Der Krebs sei im vierten Stadium nicht mehr heilbar und habe gestreut. Am 8. Oktober teilte sie mit, "die letzte Bestrahlung" geschafft zu haben.