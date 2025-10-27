Wegen Bauarbeiten von 1. bis 21. Dezember werden alle vier Gleise zwischen Fellbach und Bad Cannstatt gesperrt. Die S-Bahnen und viele Züge fallen aus – eine erste Übersicht.

Nun stehen erste Details fest, was die Vollsperrung vom 1. bis 21. Dezember zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt an Einschränkungen mit sich bringt. Wie der VVS mitteilt, werden umfangreiche Bauarbeiten für den digitalen Knoten durchgeführt. Dadurch werden alle vier Gleise zwischen Fellbach und Bad Cannstatt gesperrt. Das bedeutet herbe Einschnitte für die Pendler, die wieder deutlich mehr Zeit für die jeweilige Strecke einplanen müssen.

In der Waiblinger Dammstraße startete bereits im Januar bei einer Sperrung der Ersatzverkehr. Foto: Eva Schäfer Unsere Empfehlung für Sie Stuttgart–Nürnberg Kein Aus für Intercity-Strecke: Bahn will Verbindung sogar verbessern Die Aufregung war groß, doch nun scheint klar: Die IC-Strecke von Stuttgart nach Nürnberg über die Remsbahn bleibt. Doch eine andere Entscheidung sorgt weiter für Zündstoff. Es kommt zu folgenden Fahrplanänderungen:

Die S2 verkehrt nur alle 30 Minuten und wird geteilt. Sie pendelt dann zwischen Schorndorf und Waiblingen sowie zwischen Bad Cannstatt und Filderstadt

Die S3 verkehrt nur alle 30 Minuten und fährt nur zwischen Backnang und Fellbach

Die Linie S4 zwischen Backnang und Marbach fällt aus

Die Linie RE1 zwischen Aalen und Stuttgart-Hbf fällt ebenso aus

Die Linie MEX13 zwischen Waiblingen und Stuttgart-Hbf fällt auch aus

Die Linie MEX16 verkehrt zwischen Plochingen und Stuttgart-Hbf nur einmal stündlich

Die Linie MEX19 entfällt zwischen Winnenden und Stuttgart-Hbf

Die Linien MEX90/RE90 werden einmal stündlich über Marbach umgeleitet. Die Züge halten nicht in Winnenden, Waiblingen und Bad Cannstatt, in Marbach wird zusätzlich gehalten

Als Ersatzverkehr rollen Direktbusse zwischen Waiblingen ab der Dammstraße bis zum Stuttgarter Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz) ohne Zwischenhalte. Es gibt außerdem Direktbusse von Waiblingen ab der Dammstraße nach Bad Cannstatt Bahnhof ohne Zwischenhalte. Außerdem fahren ab Waiblingen Dammstraße Busse zum Bahnhof in Bad Cannstatt mit Halt in Fellbach, am Sommerrain und an der Nürnberger Straße.

Busse fahren vom Backnanger ZOB über Marbach ZOB mit Halt in Burgstall Bahnhof, Kirchberg Rathaus und Marbacher Straße sowie Erdmannhausen Schweißbrücke.

„Die Fahrpläne der Ersatzbusse sind noch nicht vollständig“, macht der VVS auf seiner Homepage deutlich. Außerdem würden die Fahrpläne ab dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember schrittweise noch eingearbeitet, sobald die Planungen abgeschlossen seien.