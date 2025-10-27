Wegen Bauarbeiten von 1. bis 21. Dezember werden alle vier Gleise zwischen Fellbach und Bad Cannstatt gesperrt. Die S-Bahnen und viele Züge fallen aus – eine erste Übersicht.
Nun stehen erste Details fest, was die Vollsperrung vom 1. bis 21. Dezember zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt an Einschränkungen mit sich bringt. Wie der VVS mitteilt, werden umfangreiche Bauarbeiten für den digitalen Knoten durchgeführt. Dadurch werden alle vier Gleise zwischen Fellbach und Bad Cannstatt gesperrt. Das bedeutet herbe Einschnitte für die Pendler, die wieder deutlich mehr Zeit für die jeweilige Strecke einplanen müssen.