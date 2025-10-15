Neue Bauern-Regel aus Flacht: „Ist der Mais schlecht, werden die Kichererbsen gut“ – und auch Chia wächst hier

Exotisches Experiment: Landwirt Micha Pflüger aus Flacht setzt auf eine ungewöhnliche Saat: Kichererbsen und trendige Chia-Samen – Superfood aus Württemberg.
Ein Feld mit blauen Blüten, als hätte sich ein Stück Provence nach Württemberg verirrt. Doch was hier am Ortsrand von Flacht wächst, ist kein Lavendel, sondern die zarte Blüte der Chia-Pflanze. Ursprünglich stammt sie aus Mexiko und Mittelamerika, gehört zur Familie der Salbeigewächse, und hat sich in den vergangenen Jahren mit ihren winzigen Samen als „Superfood“ weltweit einen Namen gemacht. Nun gedeiht sie auch auf den Äckern von Landwirt Micha Pflüger.