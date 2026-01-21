Neue Bahntrasse: Hat die Bottwartalbahn bessere Chancen als die Ludwigsburger Stadtbahn?

Die Untersuchung zur Strecke Marbach-Heilbronn verzögert sich. Unklar ist ohnehin, ob ein positives Ergebnis einen Bau zur Folge hätte – wenngleich der Bedarf laut Experten wächst.
Es wäre bemerkenswert, wenn die Ludwigsburger Stadtbahn Lucie oder auch nur Teile davon tatsächlich noch gebaut würden. Der Ludwigsburger Gemeinderat sagte Nein zu einer Trasse auf der eigenen Gemarkung. Damit fehlt gewissermaßen das Herzstück. In vermutlich nicht allzu ferner Zukunft wird man wissen, ob einem weiteren Millionenprojekt im Schienenverkehr ein ähnliches Schicksal blüht: der Bottwartalbahn, die zwischen Marbach und Heilbronn pendeln soll.