Neue Bahnprojekte: Hohe Kosten durch teure Tunnel

Mit Neu- und Ausbauvorhaben soll der Schienenverkehr leistungsfähiger werden. Gutachter Martin Vieregg sieht bessere Alternativen zur oft unterirdischen Trassenplanung.
Die ersten Vereinbarungen gab es vor mehr als 30 Jahren, Baustart war erst 2010 und nach zahlreichen Kostenexplosionen und Terminverschiebungen steht inzwischen nicht mal mehr ein Termin für die Teileröffnung fest – Stuttgart 21 zeigt drastisch, zu welchem Drama große Bahnprojekte in Deutschland werden können. Der renommierte Münchner Gutachter Martin Vieregg sieht dafür auch eine Ursache: den hohen, teuren und klimabelastenden Tunnelanteil bei vielen der geplanten Schienenvorhaben.