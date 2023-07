5 Bahn-Mitarbeiter in ihren neuen Uniformen. Guido Maria Kretschmer hat sie entworfen – Unterstützung bekam der Designer dabei von Angestellten des Unternehmens. Foto: dpa/Harry Vorsteher

Seit Kurzem tragen die Bahnmitarbeiter neue Dienstkleidung, die von einem bekannten Designer entworfen wurde. Neben den adretten Outfits sieht die Kundschaft in den Abteilen nun ganz schön verlottert aus.









Stuttgart - Hunderttausende Menschen schlüpfen tagtäglich in eine Berufsuniform, in der sie sich mehr oder minder wohlfühlen und die sie vor den Widrigkeiten ihrer speziellen Aufgaben schützen soll. Die Uniformierten erledigen in Krankenhäusern, auf dem Postfahrrad, auf Baustellen, im Polizeidienst, in der Abfallwirtschaft oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln ihre Aufgaben selten unbeobachtet. Sie sollen auch auffallen, angenehm zwar, aber doch in einer Art und Weise, dass man ihre Funktion rasch erkennt und hoffentlich auch respektiert.