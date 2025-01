Neue Bäckerei in der Tübinger Straße: Bäcker-Duo eröffnet Wildbakers-Filiale in Stuttgart

Stuttgart Kirche veranstaltet Gottesdienst mit Musik von Ed Sheeran

Immer öfter heißt es in Kirchengebäuden: Glaube trifft Popmusik. Am Samstag werden Songs und Texte des britischen Popstars Ed Sheeran in einem evangelischen Gotteshaus in Stuttgart thematisiert – in der Leonhardskirche.