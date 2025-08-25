Neue Backstube in Oberesslingen: Zoller eröffnet Café in Gewerbegebiet – grobes Datum steht

Die Esslinger Firma Zoller hat ihre neue Backstube im Gewerbegebiet in Oberesslingen bereits bezogen. Wann das dortige Café eröffnen soll – und was geplant ist.
Bei Tag wirkt es von außen fast so, als sei die neue Zoller-Backstube an der Dieter-Roser-Brücke in Esslingen noch gar nicht bezogen. Nur wenige Autos sind von der Straße aus zu sehen, die Lieferwagen haben die Ware bereits vor Stunden in die Filialen gebracht. Doch im Inneren wird fleißig gearbeitet: Im Akkord, aber dennoch mit der Ruhe von Profis formt das Backstubenteam Zimtschnecken. Nur im vorderen Bereich des Neubaus ist der Innenausbau noch bei weitem nicht abgeschlossen. Das geplante Café Z1, das das gastronomische Angebot für Beschäftigte im Gewerbegebiet Neckarwiesen erweitern wird, eröffnet erst Ende November.