1 Das hohe Verkehrsaufkommen ist der Grund für den geplanten Ausbau der bisherigen Landesstraße. Foto: Werner Kuhnle

Der Verkehrsminister Winfried Hermann hat keinen Brief vom Fernstraßen-Bundesamt zur Aufstufung des Autobahnzubringers L 1115 erhalten. Schuld ist ein Schreibfehler.









Kreis Ludwigsburg - Das Fernstraßen-Bundesamt in Leipzig hat versäumt, den grünen baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann über die Aufstufung des Autobahnzubringers Backnang-Mundelsheim, der Landesstraße 1115, zur Bundesstraße 328 zu informieren. Der Grund liegt in einem Schreibfehler in der Adresse der E-Mail, teilte das Fernstraßen-Bundesamt am Dienstag mit.