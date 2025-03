Neue Auszeichnung für Lesehelden: Dafür applaudiert König Charles seiner Camilla

1 König Charles klatscht seiner Ehefrau Camilla Beifall für ihre neue Initiative. Foto: NUNN SYNDICATION LIMITED 2025/ddp

Königin Camilla hat eine neue Auszeichnung für "Lesehelden" ins Leben gerufen und wird dafür nicht nur von ihrem Ehemann König Charles gefeiert.











Königin Camilla (77) hat eine neue, nationale Auszeichnung ins Leben gerufen. Damit will sie britische "Lesehelden" würdigen und Menschen ehren, die sich für Bücher einsetzen. Bei einem Empfang in der Londoner Residenz Clarence House enthüllte Camilla am Dienstag die "Queen's Reading Room Medal", die jährlich an Menschen verliehen wird, die Literatur in ihren lokalen Gemeinschaften fördern.