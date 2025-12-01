Neue Ausstellung in Stuttgart: Kunst gegen die Rastlosigkeit unserer Zeit

Die Künstlerin beschäftigt sich intensiv in ihrem Werk mit der Rastlosigkeit unserer Zeit, Terminen und ständiger Erreichbarkeit. Sie fragt, was das mit uns als Mensch macht. Sie kommt zum Schluss, „dass wir mehr Räume der Ruhe und Entspannung benötigen, mehr Seelebaumelnlassen, wie diese beim Wolken jagen auf der Wiese“, so Eisele. Sie sucht in ihrer Arbeit diese Räume, schafft andere Realitäten, Sie bietet mit Ihrer Malerei Situationen an, ohne Lärm, die zur Reflexion einladen. Die Ausstellung wird am 6. Dezember um 19 Uhr in der Galerie Jakob, Tuchmachergasse 6, eröffnet. Die Schau ist bis 17. Januar 2026 zu sehen. Weitere Infos www.galeriejakob.de.