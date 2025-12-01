Neue Ausstellung in Stuttgart: Kunst gegen die Rastlosigkeit unserer Zeit

Die Galerie Jakob zeigt Arbeiten der Stuttgarter Künstlerin Michelle Mousavi in ihren Räumlichkeiten. Warum heißt das Motto „Wolken jagen“?
Unter dem Titel „Chasing Clouds“ – Wolken jagen“ öffnet die Galerie Jakob eine neue Ausstellung mit Werken der Stuttgarter Künstlerin Michelle Mousavi. „Der Titel erinnert an entspannte, schöne Tage“, so Kuratorin und Galeristin Dajana Eisele. Tage, an denen man sich einfach treiben lassen konnte, gemeinsam die Wolken beobachtend. Andererseits bedeutet das Motto für die Studentin an der Kunstakademie Stuttgart, „Dingen nachzujagen, die man nicht fassen kann, Dinge, die es vielleicht nicht gibt“. Und auch jenen, die es tatsächlich gibt, aber die keinerlei Erleichterung bringen.