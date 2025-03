Neue Ausstellung in Schorndorf: Der Elektromotor als künstlerischer Antrieb

Sie sind alle so um die 30 Jahre alt, knapp drüber oder drunter, und alle vier haben in den vergangenen Jahren den Förderpreis der Stuttgarter Werner-Pokorny-Stiftung erhalten. Jetzt treten die vier mit einem gewissen Ewigkeitsanspruch an. Denn unter dem Titel „Forever“ präsentieren sie auf Einladung des Kulturforums Schorndorf in der Q Galerie ihre aktuellen Arbeiten in der Gemeinschaftsausstellung.

Die Eröffnung mit Helen Weber, Hyunjeong Ko und dem Duo Super Vivaz beginnt am Montag, 17. März, um 20 Uhr in den Galerieräumen in der Karlstraße 19 in Schorndorf. Zur Einführung spricht Werner Meyer, Kunsthistoriker und ehemaliger Direktor der Kunsthalle Göppingen.

Stuttgart als künstlerischer Fixpunkt

Die vier Teilnehmer wurden in den vergangenen Jahren als besonders begabte Absolventinnen und Absolventen der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart ausgezeichnet. Und sie alle leben und arbeiten in der Landeshauptstadt oder der Region.

Fast ein Heimspiel ist die Ausstellung in Schorndorf für Helen Weber. Sie wurde 1994 in Mannheim geboren, lebt und arbeitet seit Längerem in Urbach sowie in Wien. Sie hat Bildende Kunst in Stuttgart studiert sowie auch ein Semester in Istanbul. Den Pokorny-Preis erhielt sie 2022. Weber arbeitet mit verschiedenen Kunstgattungen: „Sie wirft sich mit feldforscherischem Anspruch in Kontexte, woraus Videoinstallationen, Interventionen, Skulpturen und Texte entstehen“, wird ihre Arbeit im digitalen Kunstmagazin Frameless beschrieben.

Die in Seoul geborene Künstlerin Hyunjeong Ko Foto: privat

Die 1991 in Seoul/Südkorea geborene Hyunjeong Ko wurde im Jahr 2023 mit dem Preis der Pokorny-Stiftung ausgezeichnet. Die in Kirchheim unter Teck lebende Künstlerin arbeitet in Stuttgart, sie widmet sich insbesondere der kinetischen, also bewegten Kunst. Ihre eigenwilligen Objekte kreisen um die Frage, was Menschen stark macht fürs Leben. Ihre Installationen werden von Elektromotoren angetrieben und entwickeln eine fein austarierte, poetische Dynamik. „Der Motor dient in meinem Werk als Kraftquelle und verändert und bewegt diese auf seine eigene Weise“, sagt Ko selbst. Geräusche, Klänge und Licht-Schattenspiele werden hervorgerufen, „die den Betrachter in ein Reich der sinnlichen Berührung und der poetischen Verwandlung entführen“, heißt es in einer Kunstkritik.

Das Stuttgarter Künstlerduo Super Vivaz besteht aus Johannes (geborener Breuninger, Jahrgang 1996) und Lina Baltruweit (geboren 1996), sie wurden 2024 mit dem Preis ausgezeichnet. Das Duo beschäftigt sich mit der Verortung und Wahrnehmung im Raum sowie Phänomenen der Umwelt. Eine Ausstellung in der Galerie der Stadt Sindelfingen 2022 trug den Titel „Warnung vor dem Hund“. Im Dezember 2023 und Januar 2024 waren die Werke von Super Vivaz bereits in der Ausstellung „Zeitgleich“ in der Q Galerie Schorndorf zu sehen.

Bildhauer Pokorny starb an Silvester 2022

Der Förderpreis wird von der Werner-Pokorny-Stiftung jährlich an herausragende Künstlerinnen und Künstler vergeben. Werner Pokorny war Bildhauer und lehrte selbst von 1998 bis 2013 an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Er starb am 31. Dezember 2022 im Alter von 73 Jahren.

Weitere Informationen und das gesamte Programm der Schorndorfer Galerie sind zu finden unter www.q-galerie.de.

Details zu „Forever“

Begleitprogramm

Die Ausstellung in Schorndorf ist bis zum 4. Mai zu sehen und wird von einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Führungen, Kinderworkshop, Kunst-Happen und einer Lesung begleitet.

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten der Q Galerie für Kunst sind mittwochs, donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags, sonntags sowie an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr.