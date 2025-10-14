Um Vincent van Goghs Leben ranken sich zahlreiche Mythen. Die immersive Ausstellung "Vincent - Zwischen Wahn und Wunder" lädt dazu ein, in die Werke und die Seele des Künstlers einzutauchen - aus einem ganz neuen Blickwinkel: Die Geschichte wird von seiner Schwägerin, Johanna van Gogh, erzählt.
Hat sich Vincent van Gogh im Wahn selbst sein linkes Ohr abgeschnitten? War er zu Lebzeiten wirklich ein verkanntes, verrücktes Genie, das in Armut lebte? Die immersive Ausstellung "Vincent - Zwischen Wahn und Wunder", die am 15.10. in München startet, will van Goghs Geschichte nun aus einer neuen Perspektive beleuchten. Die multisensorische Inszenierung rückt seine Schwägerin Johanna van Gogh (1862-1925) ins Rampenlicht und erzählt die letzten Lebensjahre des berühmten Künstlers aus ihrer Sicht.