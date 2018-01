Neue Ausstellung in Eberdingen-Nußdorf Ein raumfüllendes Kunstexperiment

Von Susanne Mathes 28. Januar 2018 - 17:01 Uhr

Rolf Wicker in seiner begehbaren Installation. Rechts Julius von Bismarcks „Top Shot Helmet“. Hat man ihn auf dem Kopf, kann man sich selbst von oben sehen. Foto: factum/Granville

Das Kunstwerk Sammlung Klein beschäftigt sich mit den Schnittstellen von Architektur und Skulptur. Zu sehen sind Arbeiten von sechs Künstlerinnen und Künstlern.

Eberdingen - Der Name ist Programm in der neuen Ausstellung, welche die Kuratorin Valeria Waibel dem geografisch peripheren, gedanklich umso pulsierenderen Musentempel Kunstwerk Sammlung Klein auf den Leib geschneidert hat. „Hängung # 18 Räumlichkeiten“ heißt sie. Und die Schau, in deren Vorbereitung sich der Sammler und Museumsbesitzer Peter Klein nicht zu schade ist, höchstselbst beim Catering-Aufbau mitanzupacken, zeigt nicht nur Arbeiten, die sich vom architektonischen Standpunkt her auf die Kunst zubewegen. Sie macht die Räumlichkeiten des Kunstwerks auch selbst neu erlebbar. Dafür hat Waibel – „mit Zustimmung des Sammlers“, wie sie einwirft, was Klein mit stillem Lächeln quittiert – erst einmal eines geschaffen: Leere. Raumteiler und Zwischenwände sind weg. „Die Halle einmal pur zu zeigen, das schwebte mir schon länger im Kopf herum“, kommentiert die Kuratorin. Die freigelegten Räumen präsentieren diesmal keine Werke aus dem eigenen Bestand, stattdessen spannte Waibel ein exquisites Künstler-Sextett zusammen, das die Wahrnehmung und Erfahrung von Räumlichkeit in höchst unterschiedlichen Herangehensweisen aufgreift.

Rolf Wicker hat eine auf das Museum zugeschnittene begehbare Holzinstallation geschaffen

Die am machtvollsten raumgreifende Arbeit steuert Rolf Wicker bei: Er verpasste der Museumshalle die begehbare Sperrholz-Installation „Rekonstruktionsversuch“, für die er sich die Basilica San Clemente al Laterano in Rom zum Vorbild auserkor. Dieser Sakralbau ruht auf mehreren übereinander gelagerten Vorgängerbauten, zuunterst liegen Reste einer antiken Münzprägestätte. „Alte Gemäuer, die in ihrer ehemaligen Funktion nicht mehr durchschaubar sind, ziehen mich magisch an“, sagt der Bildhauer. Mit deren Elementen und Formen skulptural zu arbeiten, sei für ihn ein „unglaublich reizvolles Spiel“.

Wickers Installation – deren räumliche Dimension sich bei der Draufsicht vom nächstgelegenen Stockwerk erst vollendes entfaltet – sind magische kleine Architekturobjekte aus der Serie „Retrouvagen“ der 2008 verstorbenen Künstlerin Katja Ka gegenübergestellt, der Tochter von Herbert Otto Hajek. Aus Verpackungsmaterialien schuf sie ungemein ideenreiche, an Burgen, Hochhäuser oder gotische Kreuzgänge gemahnende und mal trutzig, mal fragil wirkende Bauwerke, gefasst mit Gips, Wachs oder Farbe. „Schön, dass wir diese poetischen Arbeiten hier vorstellen können“, freut sich Valeria Waibel.

Das Stuttgarter Architektenduo Umschichten bespielt das Thema auf ganz eigene Weise

Lukasz Lendzinski und Peter Weigand vom Stuttgarter Architekturbüro Umschichten bespielen das Ausstellungsthema auf ihre Weise: an der Kante von Architektur und künstlerischer Installation werden sie in den nächsten Monaten Regalwände aus den Stuttgarter Wagenhallen und demontierte Ausstellungswände und -säulen aus dem Kunstraum mehrfach neu zueinander in Bezug setzen. „Uns geht es um eine Art flüssige Architektur, um die Ästhetiken zwischen Vergehen und Entstehen“, erklärt Lukasz Lendzinski. Die Besucher sollen so Wandelbarkeit und Funktionalität der Materialien erleben können.

Mit Zwei- und Dreidimensionalität beschäftigen sich ausgeklügelte Schwarzweißfotografien und den Betrachterblick listig täuschende Collagen und Skulpturen von Sinta Werner. Julius von Bismarcks Exponat „Top Shot Helmet“ hingegen eröffnet demjenigen, der den Helm aufsetzt, einen Blick auf sich selbst aus der Vogelperspektive. Das Werk schuf der tüftelnde Künstler bereits 2006. Die Virtual Reality steckte da noch in den Kinderschuhen.