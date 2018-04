Neue Ausstellung in Ditzingen Bäume und Häuser, Schiffe und das Meer

Von Patricia Elsner 09. April 2018 - 07:00 Uhr

Marlies G. Schill stellt bis zum 6. Mai in der Städtischen Galerie aus. Foto: factum/Weise

Marlies G Schill zeigt in der Städtischen Gallerie in Ditzingen eine Auswahl ihrer Kunstwerke. Der Erlös aus dem Verkauf ihrer Werke spendet die Künstlerin an Kinderhilfswerke wie die Stuttgarter Kobra.

Ditzingen - Verwurzelt und doch unterwegs – scheinbar ist das ein Widerspruch. Für Marlies G. Schill jedoch nicht. Es sei ihr Lebensmotto, wie sie sagt. Und es ist der Titel ihrer Ausstellung in der Städtischen Galerie in Ditzingen. „Ich bin viel unterwegs, fühle mich jedoch immer mit Menschen und Orten verwurzelt“, erläutert die Künstlerin. Auf ihren Bildern sieht man Wurzeln, Bäume und Häuser, Schiffe und das Meer. Sie habe ursprünglich nicht geplant, diese Motive zu malen, beim Arbeiten habe sich das so ergeben, sagt sie. Und nun sei das ihr Markenzeichen und das, was sie gerne darstelle.

Sie zeigt in der Schau Aquarelle, Holzschnitte und Radierungen. In den Aquarellen findet sich bei genauerem Hinschauen aber mehr als nur Farbe und Ölkreide: In einem ihrer Bilder hat sie etwa ein Stück Tannenbaumnetz verarbeitet, auf einem anderen ein Schnittmuster. „Auf meinen Spaziergängen in der Umgebung finde ich immer wieder Dinge, die ich in meinen Bildern verwenden kann“, sagt sie. Die Schnittmuster hingegen gäben dem Bild Struktur und eine Ausrichtung.

„Derzeit arbeit ich allerdings lieber wieder grafisch“, sagt sie. Aus Birkenholzplatten schneidet sie Muster aus, diese werden dann, verschiedene Muster in verschiedenen Farben, übereinander gedruckt. „Das sieht man den Mustern auch an“, sagt Schill. „Solche Ausfransungen an den Rändern oder Aussparungen in den Drucken entstehen nur durch das natürliche Holz.“ Außerdem arbeitet Schill mit Kupferplatten, die sie anritzt und dann auf Papier druckt, wodurch Radierungen entstehen.

Sie verdient an ihrer Kunst nichts

Schills Kunstwerke tragen Namen wie „Schöne neue Welt“ oder „Luftwurzeln“. Diese Art, Titel zu wählen, habe ihr Dozent Jo Bukowski ihr beigebracht. „Damit die Betrachter eine Anleitung haben, was ich mir dabei gedacht habe“, erklärt sie. Den Erlös aus dem Verkauf der Bilder aus der Ausstellung spendet Schill an verschiedene Kinderhilfswerke wie die Stuttgarter Beratungsstelle Kobra, die sich um Kinder und Jugendliche kümmert, die sexuelle Gewalt erfahren haben. „Kinder haben noch ihr ganzes Leben vor sich. Ich finde es daher wichtig, ihnen zu helfen, wenn sie diese Hilfe benötigen“, sagt sie. Sie könne es nicht ertragen, wenn Kinder aus irgendwelchen Gründen ausgeschlossen würden. „Ich habe eine gute Pension, und die Kunst ist mein Hobby“ sagt die ehemalige Lehrerin.

In ihrem Atelier kann Schill die Welt aussperren, dann sind dort nur noch sie und ihre Bilder. „Bei dem, was heutzutage in der Welt geschieht, finde ich es gut, wenn ich mich ablenken kann und mal nicht so viel über die Trumps und Erdogans in der Welt nachdenken muss“, sagt sie.

Seit etwa elf Jahren widmet sich Schill der Kunst. „Im Jahr 2007 habe ich ein Sabbatjahr eingelegt, und weil nicht zu arbeiten für mich nicht infrage kam, habe ich ein Atelier gemietet“, erzählt die Künstlerin. Allerdings sei es ihr wichtig gewesen, ihre Kunst „zu legitimieren“, wie sie sagt. Daher hat Schill nach ihrer Pensionierung im Jahr 2009 an den freien Kunstakademien in Bad Reichenhall und Augsburg studiert. Ebenfalls seit 2009 besitzt sie ein Atelier in Stuttgart-Möhringen, das sie sich mit ihrem Mann, Peter Schmid, teilt.

400 Kunstwerke sind eingelagert

Die Kunst habe sich jedoch schon immer durch ihr Leben gezogen. „Nach dem Abitur wollte ich eigentlich Sängerin werden, habe dann aber auf Wunsch meiner Eltern was Ordentliches studiert.“ Lange hat sie als Gymnasiallehrerin für Englisch und Französisch gearbeitet, war dann in der Lehrerfortbildung tätig und hat gegen Ende ihrer Berufslaufbahn als Landes-Sprachenreferentin gearbeitet, wobei sie unter anderem ein Prüfungswesen aufgebaut hat, mit dem man in Baden-Württemberg in Schulen oder in der Erwachsenenbildung die Englischprüfung der Universität Cambridge ablegen kann.

Ihre künstlerische Tätigkeit sei nun ihr neuer Vollzeitjob, sagt Schill. „Ich bin jeden Tag im Atelier.“ Mittlerweile habe sie Ausstellungen auf der ganzen Welt, unter anderem in Frankreich, China, Italien und Ungarn. „Meinem Mann habe ich schon versprochen, demnächst kürzer zu treten“, sagt sie. Gleichzeitig fülle sie die Arbeit jedoch aus. „Ich bin ein Mensch, der Beschäftigung braucht“, sagt sie.

Die tägliche Arbeit zeitigt Ergebnisse: 400 Werke auf Leinwand habe sie derzeit gelagert. „Zuhause ist dafür kein Platz“, sagt Schill. Sie habe Lagerräume gemietet.