Neue Ausgabe am 9. November: Nana Mouskouri kommt zur Giovanni Zarrella Show

Giovanni Zarrella (46) verspricht wieder "magische Momente" in seiner Samstagabendshow. Am 9. November sendet das ZDF um 20:15 Uhr live die neueste Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" aus Göttingen. Als besonderer Gast ist dieses Mal die griechische Schlagerlegende Nana Mouskouri (90) dabei.

Nana Mouskouri, Peter Maffay und Co.

Mouskouri ist durch Hits wie "Weiße Rosen aus Athen" aus der deutschen Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken. Der Auftritt bei Giovanni Zarrella sei "einer der wenigen TV-Events anlässlich ihres 90. Geburtstags, zu dem sie ihrem deutschen Publikum ein Geschenk bereitet und unvergessliche Hits [...] neu in philharmonischem Arrangement präsentiert", heißt es in der Pressemitteilung des Senders. Die Sängerin hat erst vor Kurzem ihren endgültigen Abschied von der Bühne angekündigt. Sie werde noch "einige Auftritte machen, und dann war's das. Ich glaube, ich habe genug getan", erklärte Mouskouri dem "Spiegel".

Außerdem geben sich aus der Schlagerwelt Peter Maffay mit seiner Band, Roland Kaiser, Andrea Berg, Nino de Angelo, Marianne Rosenberg, Ben Zucker, Ella Endlich, Oli.P, Anna-Carina Woitschack und die Band Santiano die Ehre. Maite Kelly (44) wird in der Show zudem einen ihrer letzten Auftritte haben, bevor sie sich im Januar 2025 vorerst in eine TV-Pause verabschiedet.

Popstars, Geiger und Zauberer

Neben den Schlagerstars geben sich auch Popgrößen die Klinke in die Hand. Zu den Gästen gehören Max Giesinger (36) und Michael Schulte (34), die gemeinsam mit Zarrella musikalisch an den Mauerfall vor 35 Jahren erinnern wollen. Außerdem ist Sängerin Lea (32) dabei, genauso wie Star-Geiger David Garrett (44), der zusammen mit dem kroatischen Cellisten Stjepan Hauser (38) seine Version von Taylor Swifts "Shake It Off" performen wird. Eine weitere Showeinlage bildet das Magier-Duo Ehrlich Brothers, das "eine ihrer spektakulärsten Illusionen der vergangenen zehn Jahre" präsentieren wird.

Das Kinder-Trio Halle, Henri und Katharina alias "Voices of Unicef" wird eine englische Neuauflage des Udo-Lindenberg-Klassikers "Wozu sind Kriege da?" singen. Das Antikriegslied erscheint am 1. November unter dem Titel "What Is War For". Udo Lindenberg (78) setzt sich seit Jahren für Unicef ein, alle Einnahmen der "Wozu sind Kriege da?"-Neuaufnahme werden an das Kinderhilfswerk gespendet.