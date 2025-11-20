Am 20. November versuchen erneut vier Stars, die Millionenfrage bei "Wer wird Millionär?" zu knacken. Wer konnte auf dem Ratestuhl bisher eine gute Figur machen und wer blieb besonders in Erinnerung?
Günther Jauch (69) lädt erneut Promis zu einem "Wer wird Millionär?"-Special ein. Im Rahmen des RTL-Spendenmarathons quizzen die Stars für den guten Zweck. Im November 2024 hatten sich zuletzt Ralf Schmitz (32.000 Euro), Ingo Zamperoni (125.000 Euro), Cindy aus Marzahn (64.000 Euro) und Bushido (500 Euro plus 32.000 Euro aus eigenem Vermögen) auf den Ratestuhl getraut. Dieses Jahr sind es Johannes B. Kerner (60), Sonja Zietlow (57), Till Reiners (40) und Katarina Witt (59). Welche Promis waren in den vergangenen Jahren schon bei Jauch zu Gast und wer sahnte die Million ab?