Neue Ausbildung in Baden-Württemberg

Die Polizei wird jünger und weiblicher.

Streifenpolizisten in Baden-Württemberg erwartet künftig eine neue Ausbildung. Was genau ist geplant?









Stuttgart - Mehr Kommunikationstraining, mehr Digitalisierung, mehr Sport. Die Ausbildung der Streifenpolizisten in Baden-Württemberg ändert sich vom 1. September an. Die theoretischen Teile werden ausgeweitet. Künftig ermöglicht das Innenministerium die Ausbildung im mittleren Polizeidienst auch in Teilzeit, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erhöhen. Das sagte Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz unserer Zeitung.