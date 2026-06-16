Neue Aufgabe: Cate Blanchett wird Gastprofessorin in Oxford

Überraschender Karriereschritt für Cate Blanchett: Die Oscar-Preisträgerin übernimmt an der Universität Oxford eine renommierte Gastprofessur für zeitgenössisches Theater.
Cate Blanchett (57) tauscht zumindest zeitweise das Filmset gegen den Hörsaal. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, übernimmt die australische Oscar-Preisträgerin am St. Catherine's College der Universität Oxford die Cameron-Mackintosh-Gastprofessur für zeitgenössisches Theater. Ihr Amt tritt sie im akademischen Jahr 2026/27 an.