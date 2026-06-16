Neue Aufgabe: Cate Blanchett wird Gastprofessorin in Oxford

Cate Blanchett (57) tauscht zumindest zeitweise das Filmset gegen den Hörsaal. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, übernimmt die australische Oscar-Preisträgerin am St. Catherine's College der Universität Oxford die Cameron-Mackintosh-Gastprofessur für zeitgenössisches Theater. Ihr Amt tritt sie im akademischen Jahr 2026/27 an.

Die Professur wurde 1990 dank einer Spende des britischen Theaterproduzenten Cameron Mackintosh eingerichtet, der für Welterfolge wie "Les Misérables", "Das Phantom der Oper" und "Cats" verantwortlich zeichnet. Ihr Ziel ist es, international bedeutende Persönlichkeiten aus Theater, Film und Performance in direkten Austausch mit Studierenden und der Universitätsgemeinschaft zu bringen.

In illustrer Gesellschaft

Mit ihrer Berufung reiht sich Blanchett in eine prominente Ahnenreihe ein. Zu den früheren Inhaberinnen und Inhabern der Professur zählen unter anderem Stephen Sondheim, Ian McKellen, Arthur Miller, Tom Stoppard, Stephen Fry, Diana Rigg und Trevor Nunn. Unmittelbar vor ihr hatte die Künstlerin und Bühnenbildnerin Es Devlin das Amt inne, die laut dem Bericht maßgeblich dazu beitrug, die Reichweite und Bedeutung der Position auszubauen.

Konkret soll Blanchett zu einem Programm aus Gesprächen, Vorträgen und Veranstaltungen für Studierende und die Hochschule beitragen. In einer Mitteilung äußerte sich die Schauspielerin begeistert über die neue Aufgabe. Kunst überwinde die Grenzen der Vorstellungskraft, stelle Fragen und erweitere die gegenwärtige Realität, ließ sie wissen. Ihre jahrelange kreative Arbeit habe ihr geholfen, Gefühle zu Ideen zu schärfen. Die Gastprofessur bezeichnet sie als "aufregende Gelegenheit für mich, in einen direkten, intensiven kreativen Dialog mit der nächsten Generation von Denkern und kreativen Machern zu treten". Sie freue sich auf diesen "kreativen Wirbelwind".

Lob von Stifter und Hochschule

Auch Cameron Mackintosh zeigte sich erfreut über die Wahl. Er sei begeistert, dass Blanchett die Aufgabe übernehme, erklärte er. Ihre außergewöhnliche Karriere als Schauspielerin und Produzentin in Theater, Film und Fernsehen werde für die Studierenden in Oxford eine große Inspiration sein. Er verwies dabei auch auf ihre erfolgreiche Zeit als künstlerische Leiterin der Sydney Theatre Company in Australien.

Jude Kelly, die Leiterin des St. Catherine's College, nannte Blanchett eine der wichtigsten und einflussreichsten künstlerischen Stimmen der Gegenwart - nicht nur wegen der Bandbreite ihrer Arbeit auf Bühne und Leinwand, sondern auch wegen ihres langjährigen Engagements für kulturellen Dialog und gesellschaftliche Teilhabe. Blanchett hatte gemeinsam mit ihrem Ehemann Andrew Upton zeitweise als Co-Künstlerische-Leiterin und Co-Geschäftsführerin der Sydney Theatre Company gewirkt. Daneben engagiert sie sich als Produzentin, Kunstförderin und im humanitären Bereich.

Volles Programm neben der Lehre

Die Gastprofessur ist nicht das einzige Projekt, das in nächster Zeit ansteht. Auf der Bühne kehrt Blanchett für das Stück "Electra/Persona" von Benedict Andrews an die Seite ihrer "Tár"-Kollegin Nina Hoss zurück, das vom 19. August bis 10. Oktober am Londoner National Theatre zu sehen ist. Auf der Leinwand ist sie dem Bericht zufolge als Nächstes in "Alpha Gang", "Sweetsick" und "How to Train Your Dragon 2" zu erleben.