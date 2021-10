Neue Attraktion in Stuttgart

Stuttgart - Das Riesenrad am Schlossplatz zieht die Stuttgarter seit diesem Wochenende magnetisch an. Auch Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) besuchte die neue Attraktion der Landeshauptstadt am Sonntag. Stolz posierte das Stadtoberhaupt vor dem Hingucker im Zentrum der City.

„Das Riesenrad ist ein Symbol der Zuversicht, des Aufbruchs und des Optimismus in Zeiten der Pandemie“, wird der Politiker in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. Die Idee, ein Riesenrad an exponierter Stelle zu errichten, hatte Nopper dieser zufolge selbst.

Etwa 15 Minuten dauert die Fahrt. Aus völlig neuer Perspektive können die Stuttgarterinnen und Stuttgarter nun ihren Schlossplatz bewundern. Das 58 Meter hohe Riesenrad „Sky Lounge Wheel“ startete am Samstag zur Jungfernfahrt auf einem der schönsten Orte der Stadt. Bis Ende des Jahres dreht sich das Riesenrad an exponierter Stelle.

