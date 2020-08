1 Riese und Zwerg? Iwo! Alles nur Illusion, alles nur eine optische Täuschung im Museum der Illusionen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Am Mailänder Platz hinter der Bibliothek eröffnet an diesem Freitag ein interaktives Museum, das schon weltweit an 25 Standorten Menschen durch Sinnestäuschungen auf unterhaltsame Weise ein X für ein U vormacht.

Stuttgart - Das Wort Illusion wirkt im Fake-Zeitalter fast wie eine Bedrohung. Gerade jetzt – während der Pandemie – suchen alle die größtmögliche Sicherheit. Wenn aber einer um die Ecke biegt und meint: Deine Sicherheit ist nur Illusion, wirkt das verstörend. Und doch liebt der Mensch auch die Täuschung. Dann, wenn sie in einem magischen Gewand daherkommt. Genau dieses Vergnügen gibt es jetzt am Mailänder Platz 27 hinter der Stadtbibliothek. Hier, auf 400 Quadratmetern, ist die bewusste Täuschung Programm. Hier, im neuen Museum der Illusionen, das am 21. August eröffnet, spielen die Erfinder des Konzepts, Tomislav Pamukovic und Roko Živkovic, mit den Sinnen und der Balance der Besucher.

„Ein Museum zum Anfassen und zum Erleben“

Der Kroate Živkovic, der in Zagreb im Marketing-Fach zu Hause war, hat zwei Jahre lang an diesem Museumskonzept gefeilt, ehe er 2015 das erste Museum der Illusionen in seiner Stadt eröffnet hat. Noch im selben Jahr folgte ein weiteres in der kroatischen Stadt Zadar. „Es ist wie ein Kind, das keine Ruhe findet“, sagt die Stuttgarter Museumschefin Adrijana Corluka über Živkovic. Inzwischen hat er es mit seiner kreativen Unruhe auf weltweit 25 Museen gebracht. Das Faszinosum der schiefen Räume, der haptischen und optischen Tricks scheint selbst in New York, Sevilla oder Wien die Museumslandschaft zu bereichern.

Dabei ist tatsächlich viel Marketing dabei. Živkovic verkauft mitunter bekannte optische Täuschungen, wie etwa das unmögliche Dreieck, in einer besonderen Aufmachung und in einem besonderen Umfeld. Im Ensemble mit neuen, eher unbekannten Tricks, wird so eine bunte Mischung aus Bildung und Entertainment, die alle Generationen ansprechen dürfte. Vor allem aber Familien und Kinder. Denn hier steht das mahnende elterliche Wort „Man schaut mit den Augen und nicht mit den Händen!“ auf dem Index. „Es ist ein Museum zum Anfassen, zum Erleben, zum Ausprobieren“, sagt Corluka, „es ist eine Spielwelt, die bereichert.“ Denn hinter jeder Irreführung des Gehirns steht auf Tafeln die jeweilige wissenschaftliche Erklärung.

Hier ist das Fotografieren fast Pflicht

Zum Beispiel beim „Bewegten Bild“, das den Start des Museumsrundgangs markiert. Im Vorbeilaufen scheint sich das Bild in sich zu bewegen. Der Trick: Aus der Ferne wirkt es zweidimensional, beim näheren Betrachten, erkennt man die Dreidimensionalität. In diesem Moment geht es Besuchern wie dem alten Archimedes, der bei seiner größten Entdeckung (Gesetz des hydrostatischen Auftriebs von Körpern in Flüssigkeiten) in der Badewanne laut „Heureka“ gerufen haben soll. Im Museum der Illusionen gibt es viele solcher Situationen, die einen verblüffen und buchstäblich eine falsche Realität widerspiegeln: seien es Hologramme, Stereogramme, Dilemma-Spiele, ein gedrehter und ein Ames-Raum, dessen Wände und Texturen verzerrt sind, um verschiedene optische Täuschungen hervorzurufen.

Nicht zu vergessen: Hier ist Fotografieren fast Pflicht. Dazu gibt auf dem Boden angezeigte Punkte, von denen aus man die beste Perspektive für seinen Schnappschuss hat, den man dann in den sozialen Medien posten kann. Hashtag: museumderillusionen.

Der Eintritt kostet 12 Euro, Kinder bis 18 Jahre zahlen acht Euro, der ermäßigte Preis beträgt zehn Euro, das Familienticket 30 Euro. Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 20 Uhr.