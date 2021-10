Neue Attraktion in Stuttgart

Stuttgart - Der neue Blickfang in der Stuttgarter Innenstadt hat am Wochenende seine ersten Runden gedreht – und zahlreichen Menschen als beliebtes Fotomotiv eine Freude bereitet. Ob davor, dahinter, darauf, von oben oder von unten, das Riesenrad am Neuen Schloss wurde von allen Seiten abgebildet.

Wir haben einige Impressionen von Instagram zusammengetragen.

Zunächst ein symmetrischer Blick auf das Objekt der Instagrammer-Begierde:

Nun begeben wir uns mit den Usern auf die Attraktion:

Aus der Vogelperspektive:

In der Dunkelheit zeigt sich ein besonderes Flair:

Aber auch bei Tag kann es sich sehen lassen:

Das Riesenrad Sky Lounge Wheel ist 58 Meter hoch und befördert seine Fahrgäste in 40 Gondeln in die Lüfte. Erwachsene bezahlen für eine Fahrt, die etwa 15 Minuten dauert, acht Euro. Kinder können für sechs Euro einsteigen, Kleinkinder unter drei Jahren dürfen kostenlos mitfahren.

Das Riesenrad bleibt bis zum Jahresende in der City aufgebaut.