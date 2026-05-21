Neue Attraktion in Leonberg: 205 000 Euro für Pumptrack – warum sich die Investition lohnt

Nach acht Jahren Planung und Geduld ist die neue Anlage in der Innenstadt offiziell freigegeben. Zur Eröffnung strömen Kinder und Jugendliche in Scharen.
Die Kinder und Jugendlichen – es waren zahlreiche in den südlichen Bereich der alten Autobahntrasse gekommen – konnten es kaum erwarten, bis der Leonberger Oberbürgermeister Tobias Degode das rote Band endlich durchgeschnitten hatte. Das war der Startschuss für den neuen Pumptrack an der Ecke Glemseckstraße/Berliner Straße. Doch auch der Chef im Leonberger Rathaus wusste natürlich, dass die Anlage insgeheim bereits im Vorfeld intensiv auf Herz und Nieren geprüft wurde. „Das war natürlich nicht erlaubt, die Eröffnung hat sich verschoben, weil das Gras rund um die Anlage nicht so gewachsen ist wie wir uns das gewünscht hätten, und auch das Wetter nicht so mitgespielt hat“, sagte Degode.