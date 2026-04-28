Neue Attraktion im Wald: „Man hat Bewegung, Spiel und Spaß“ – Murmelbahn im Wald eröffnet

Im Internet wird die neue Attraktion im Hardtwald bei Steinheim (Kreis Ludwigsburg) schon länger gehypt. Seit der offiziellen Einweihung sind die Kugeln dazu auch vor Ort erhältlich.
Der Hardy-Pfad mit all seinen pfiffigen Mitmach-Stationen ist immer schon ein Publikumsmagnet gewesen. Am Sonntag waren aber noch mehr Kinder, Frauen und Männer als üblich zu dem eineinhalb Kilometer langen Erlebnis-Rundweg im Hardtwald zwischen Großbottwar und Steinheim-Kleinbottwar geströmt. „Es war viel Andrang“, sagt der Revierförster Jürgen Weis. Das lag daran, dass eine neue Attraktion offiziell eröffnet wurde: eine Kugelbahn, die Weis und sein Team liebevoll zusammengezimmert haben – und die bereits vorab im Internet mächtig gehypt wurde.