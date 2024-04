1 Die Konstruktion aus Stahl und Holz ist nun fertiggestellt. Foto: Architekt Thomas Ott

Am Wanderparkplatz Hochholz bei Erkenbrechtsweiler (Kreis Esslingen) kann man ab sofort aus über 18 Metern Höhe das Gelände der einstigen Keltensiedlung überblicken.











Der Ausblick über das weite Land entschädigt für die Mühe des Aufstiegs: 102 Treppenstufen führen hinauf auf die Aussichtsplattform des Heidengrabenturms bei Erkenbrechtsweiler, der ab sofort bestiegen werden kann. In 18,40 Metern Höhe lässt sich das gesamte Gelände der einstigen Keltensiedlung am Fuß der Schwäbischen Alb überblicken, die flächenmäßig anderthalb Mal so groß wie Rom in der damaligen Zeit war und in der vor über 2000 Jahren bis zu 20 000 Menschen gelebt haben.