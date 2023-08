4 Der Blick ins Bottwartal durch den neuen Holz-Fernseher. Foto: Werner Kuhnle

Waldarbeiter haben aus einer vor zwei Jahren gefällten Eiche eine drei Meter lange Couch angefertigt. Der Andrang ist groß. Die Installation eignet sich zum Chillen und als Fotomotiv.









Wer schon einmal Urlaub in Hafling in Südtirol gemacht hat, wird das Knottnkino kennen. Der Künstler Franz Messner hat oberhalb von Bozen 30 handgefertigte Kinosessel installiert und damit den imposanten Felsen in ein Freilichtkino verwandelt. Die Installation lädt die Wanderer ein, Platz zu nehmen und die Aussicht wie in einem Naturkino zu genießen. Dasselbe Vergnügen kann genießen, wer sich in den Rems-Murr-Kreis aufmacht. Zwischen den Kommunen Beutelsbach und Schnait gibt es seit der Gartenschau 2019 eine ähnliche Installation in luftiger Höhe: Das Remstalkino.