Neue Asyl-Bilanz: Warum weniger Menschen in Deutschland Asyl beantragen

Die Zahl der Anträge ist nach Angaben des Innenministeriums deutlich gesunken. Die Regierung lobt sich selbst dafür. Doch die Gründe liegen auch woanders.
Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Asylanträge stark gesunken. Das berichtet die „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf das Innenministerium. Während 2024 noch 250 945 Schutzgesuche gestellt wurden, waren es 2025 laut den neuen Informationen nur noch 168 543, das ist fast ein Drittel weniger. Besonders stark fällt der Rückgang im Vergleich mit dem Jahr 2023 aus: Damals zählten die Behörden noch 351 915 Anträge.