Neue ARD-Krimireihe: Der Saarland-Krimi mit Aram Arami und Olga von Luckwald startet

Die Karte des Donnerstagskrimis wird um eine Region erweitert: Mit "Bruder, Liebe, Tod" geht am 30. April erstmals ein Fall aus dem Saarland im Ersten auf Sendung. In der Hauptrolle ermittelt Aram Arami als ehemaliger Kommissar - und gerät dabei in einen Konflikt zwischen Job und Familie.

Bretagne, Usedom, Schweiz, Irland - die Liste der Schauplätze des ARD-Donnerstagskrimis ist lang. Ab dem 30. April kommt ein neuer Drehort hinzu: das Saarland. Um 20:15 Uhr startet im Ersten und in der ARD Mediathek mit "Der Saarland-Krimi: Bruder, Liebe, Tod" der Auftakt einer neuen Krimireihe.

Im Zentrum des 90-Minüters steht Tayfun Can, gespielt von Aram Arami (32, "Die Drei von der Müllabfuhr"). Der Kriminalhauptkommissar hat den Polizeidienst nach einem Einsatz mit tödlichem Ausgang quittiert und arbeitet inzwischen als Sozialarbeiter. In dem gastronomischen Projekt "Kleine Freiheit" betreut er straffällig gewordene Jugendliche - ein Neuanfang, der jäh ins Wanken gerät.

Ein Bruder unter Mordverdacht

Auslöser ist ein Tatverdacht in Tayfuns engstem Umfeld: Sein jüngerer Bruder Mohammad, von allen Momo gerufen, gerät unter Mordverdacht. Ein junger Italiener wurde getötet, die Spuren führen zu Momo, dargestellt von Doguhan Kabadayi (25, "Pferd am Stiel"). Statt sich auf die offiziellen Ermittlungen zu verlassen, beginnt Tayfun auf eigene Faust nachzuforschen.

Bei seinen Recherchen stößt er auf eine alte Bekannte. Seine frühere Kollegin Elisa Santori, gespielt von Olga von Luckwald (34, "Die Eifelpraxis"), leitet die Ermittlungen - und mit der Wiederbegegnung kommen auch unverarbeitete Konflikte aus der gemeinsamen Polizeivergangenheit zurück.

Drehorte in Saarbrücken und Frankreich

Gedreht wurde der Auftaktfilm im August und September 2025. Als Schauplätze dienten Saarbrücken sowie das nahegelegene Petite Rosselle auf französischer Seite - eine geografische Klammer, die für die Region typisch ist und die Reihe optisch von anderen Regionalkrimis abhebt. Regie führte Janis Rebecca Rattenni, das Drehbuch stammt von Mathias Schnelting.

Neben Arami, von Luckwald und Kabadayi gehören unter anderem Sarah Mahita, Stefan Gorski, Heike Trinker, Daniele Rizzo und Claudio Caiolo zur Besetzung. Der Film ist in der Mediathek verfügbar.