Neue ARD-Krimireihe: Der Saarland-Krimi mit Aram Arami und Olga von Luckwald startet

Die Karte des Donnerstagskrimis wird um eine Region erweitert: Mit "Bruder, Liebe, Tod" geht am 30. April erstmals ein Fall aus dem Saarland im Ersten auf Sendung. In der Hauptrolle ermittelt Aram Arami als ehemaliger Kommissar - und gerät dabei in einen Konflikt zwischen Job und Familie.
Bretagne, Usedom, Schweiz, Irland - die Liste der Schauplätze des ARD-Donnerstagskrimis ist lang. Ab dem 30. April kommt ein neuer Drehort hinzu: das Saarland. Um 20:15 Uhr startet im Ersten und in der ARD Mediathek mit "Der Saarland-Krimi: Bruder, Liebe, Tod" der Auftakt einer neuen Krimireihe.