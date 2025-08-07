Neue ARD-Doku: Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser enthüllt Sprachmemo vor Tod

Kurz vor dem Verschwinden sendete Lana Kaiser, ehemals als Daniel Küblböck bekannt, noch eine Sprachnachricht. Die Aufnahme zeigt, wie belastend die letzten Stunden an Bord des Kreuzfahrtschiffs gewesen sein müssen.
Lana Kaiser, ehemals bekannt als Daniel Küblböck aus der ersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar", verschwand im September 2018 spurlos während einer Kreuzfahrt. Seither beschäftigt das Schicksal viele Menschen. Eine neue ARD-Doku mit dem Titel "Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser" (ab 26. August in der Mediathek) enthüllt nun die letzte Sprachnachricht, die Lana Kaiser kurz vor dem Verschwinden aufgenommen hat.