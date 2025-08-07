Neue ARD-Doku: Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser enthüllt Sprachmemo vor Tod

Kurz vor dem Verschwinden sendete Lana Kaiser, ehemals als Daniel Küblböck bekannt, noch eine Sprachnachricht. Die Aufnahme zeigt, wie belastend die letzten Stunden an Bord des Kreuzfahrtschiffs gewesen sein müssen.

Lana Kaiser, ehemals bekannt als Daniel Küblböck aus der ersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar", verschwand im September 2018 spurlos während einer Kreuzfahrt. Seither beschäftigt das Schicksal viele Menschen. Eine neue ARD-Doku mit dem Titel "Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser" (ab 26. August in der Mediathek) enthüllt nun die letzte Sprachnachricht, die Lana Kaiser kurz vor dem Verschwinden aufgenommen hat.

In der Nachricht, adressiert an einen früheren Lebensgefährten, klingt Kaiser deutlich angespannt und sagt mit brüchiger Stimme: "Hallo Manni, ich bin's - der Daniel, also die Lana eigentlich ... ich wollte dir nur sagen, dass ich gern von diesem Schiff hier runter möchte. Ich würde gern nach New York fliegen. Auf dem Schiff klappt irgendwie nichts, wie ich es mir ... Ruf mich doch bitte zurück ... alles klar, mach's gut, ciao." Der Ex-Partner, an den die Sprachnachricht verschickt wurde, kommt in der Doku ebenfalls zu Wort.

Lana Kaiser war im Jahr 2018 während einer Kreuzfahrt von Hamburg nach New York über den Atlantik verschwunden. Kaiser soll in den Morgenstunden über Bord gesprungen sein, anschließende Suchen blieben erfolglos. Rund zweieinhalb Jahre nach dem Verschwinden hatte das Amtsgericht Passau den früheren "DSDS"-Star offiziell für tot erklärt.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111.

"DSDS"-Star wollte Lana Kaiser heißen

Berichte von Mitreisenden, die teilweise in der Doku zu Wort kommen, zeichnen ein Bild von Konflikten an Bord, unter anderem auch von Anfeindungen aufgrund von Kaisers geschlechtlicher Identität oder Sexualität. Eine Frau beschreibt das Verhalten anderer Mitreisender als "sensationslüstern". Diese belastenden Erfahrungen dürften zu dem Zustand beigetragen haben, in dem sich Kaiser befand.

Kurz vor der Kreuzfahrt hatte sich der ehemalige "DSDS"-Star als trans sichtbar gemacht und den Namen Lana Kaiser als Teil der Identität gewählt. In einem Posting vor dem Verschwinden machte Kaiser auch bekannt, Hormone zu nehmen und sagte, auf dem "Weg, eine Frau zu werden", zu sein.

Doku ist Ende August verfügbar

Die Doku-Serie "Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser" ist ab 26. August in der ARD Mediathek verfügbar. In drei Folgen kommen Wegbegleiterinnen und -begleiter wie Dragqueen Olivia Jones, Freundinnen und Freunde, ehemalige Partner und Familienmitglieder sowie Prominente wie Riccardo Simonetti und Lucy Diakovska zu Wort. Die Doku blickt hinter die Kulissen der Karriereanfänge bei "Deutschland sucht den Superstar" und beleuchtet auch die unentdeckten Seiten des Musikstars. Die erste Episode wird am 27. August um 23:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt, am 28. August laufen Episode 1 und 2 ab 22:45 Uhr im BR Fernsehen.