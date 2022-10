1 Stuttgart setzt am Schlossplatz auf digitale Anzeigetafeln. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Künftig sollen digitale Anzeigetafeln am Stuttgarter Schlossplatz den Weg weisen. Die beweglichen Pfeile können sich um 360 Grad drehen – und prägen auch das Bild der City mit.















Früher bot der weithin sichtbare Mercedes-Stern am Hauptbahnhof Orientierung in der Stuttgarter Königstraße. Heute sollen diesen Job supermoderne Anzeigetafeln am Schlossplatz übernehmen. „Smarte Stelen“ nennt die Stadt diese LED-Displays, die sich in Form bewegbarer Pfeile um 360 Grad drehen können. In Zukunft soll so zum Beispiel auf Veranstaltungen hingewiesen werden.

Aufgebaut sind die Stelen jetzt schon, offiziell eingeweiht werden sie am Freitag. Oberbürgermeister Frank Nopper kommt zur Einweihung. Angekündigt sind auch Staatssekretär Patrick Rapp und Armin Dellnitz, der Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH, die das Pilotprojekt federführend betreut.