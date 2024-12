Neue alte Location in Ludwigsburg: Die Alte Sonne ist jetzt eine Pop-Up-Bar

1 Fünf Jahre stand die Alte Sonne leer, jetzt wird sie endlich wieder bewirtschaftet. Foto: privat

Das altehrwürdige Restaurant in der Ludwigsburger City stand lange leer. Übergangsweise ist eine Bar eingezogen – für ein bisschen Party nach dem Weihnachtsmarkt.











Die Alte Sonne in Ludwigsburg ist eines der ältesten Gasthäuser in der Stadt. 1724 wurde sie eröffnet, hinter ihr liegen also 300 Jahre voller Feste, Geschichten und Gastro-Erinnerungen. Seit fast fünf Jahren stand das altehrwürdige Gebäude neben der katholischen Kirche allerdings leer. Anfang 2020 zog es Koch und Pächter Laurent Durst, der für das Restaurant einst einen Stern erkochte, zurück in seine Heimat, das Elsass.