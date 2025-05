Fehlalarm an Waiblinger Gymnasium sorgt für Amok-Angst

Aufregung im Rems-Murr-Kreis: Am Staufer-Gymnasium in Waiblingen löste am Donnerstag ein Amok-Alarm aus. Dieser entpuppte sich als technischer Fehler.











Die Polizei ist am Donnerstag mit starken Kräften zum Staufer-Gymnasium in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ausgerückt. Dort war am Vormittag ein Amokalarm ausgelöst worden – allerdings stellte sich rasch heraus, dass es sich um einen Fehlalarm der Alarmanlage handelte. Der Polizei Aalen zufolge war diese erst kürzlich installiert worden.