Neue Aktion bei Tobi’s in Stuttgart: Eine Kampfansage für den Mittagstisch

6 Tobias Meyer ist „einen Mutschritt“ gegangen: Er hat den Preis für den Mittagstisch im Tobi’s auf 7,90 Euro gesenkt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Bei Tobi’s gibt es seit kurzem einen Supermittagstisch: schwäbische Lieblingsgerichte für weniger als acht Euro die Portion. Für den Inhaber Tobias Meyer ist es „ein Mutschritt“ gegen den Trend. Bei Noodle 1 und Carls Brauhaus zahlen die Gäste doppelt so viel – aus gutem Grund.











Link kopiert



Eigentlich hatte Tobias Meyer keine Lust mehr auf die Stuttgarter Innenstadt. In Degerloch eröffnete er das Restaurant Die Waldauerin, ein weiteres Lokal soll in ein paar Monaten folgen. Über die hohen Mieten, nachlassende Attraktivität und zurückgehende Kundenfrequenz im Zentrum schimpft er gern. Aber der Gastronom ist doch wieder „einen Mutschritt“ gegangen, wie er seine Entscheidung nennt: Bei Tobi’s in der Bolzstraße gibt es seit kurzem einen „Supermittagstisch“. Für 7,90 Euro pro Portion werden montags bis freitags zwischen 11.30 und 16 Uhr Käsespätzle, Maultaschen oder Currywurst verkauft. „Das lohnt sich nur, wenn der Laden voll wird“, sagt Tobias Meyer. Im Umkreis des schwäbischen Schnellrestaurants hält kein anderes Lokal mit dem Preis mit. Für Sandra Larrudé von Carls Brauhaus ist er „eine Kampfansage“ – aber im positiven Sinn. Fanny Tran vom Noodle 1 verlangt fast doppelt so viel, ihrer Meinung nach aus gutem Grund.