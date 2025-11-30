Neue AfD-Jugendorganisation: Zwischen Aufbruch und rechter Rhetorik

In Gießen wurde die AfD-Jugendorganisation „Generation Deutschland“ gegründet. Von Mäßigung ist weiterhin kaum etwas zu spüren.
„Kann ich Sie um ein Selfie bitten?“ Eine Frage, die viele Gespräche an diesem Tag in den Gießener Messehallen unterbrochen hat. Da wirken die zumeist strammen Männer mit akkuratem Scheitel zum Teil ziemlich nervös, wenn es um ein Foto mit ihren Polit-Idolen geht. So versammelt, wie an diesem Samstag, sind ihre Vorbilder nur selten: Teile des AfD-Bundesvorstandes inklusive der Doppelspitze Alice Weidel und Tino Chrupalla sind anwesend, der innerhalb der Partei umstrittene Matthias Helferich, der sich in der Vergangenheit selbst als „das freundliche Gesicht des NS“ bezeichnet hatte, sowie der rechtsextreme Verleger Götz Kubitschek, der einen eigenen Stand hatte. Alles aus der AfD und ihrem Vorfeld, was Rang und Namen hat, ist nach Gießen gekommen, zur Gründung der neuen Parteijugend, der „Generation Deutschland“ (GD).