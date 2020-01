1 Prinz William und Herzogin Kate bei ihrem Empfang am Montagabend Foto: imago images/i Images

In den britischen Medien wird der heutige Abend als großes Ereignis für Prinz William und Herzogin Kate gewertet: Nach dem Rücktritts-Drama um Harry und Meghan absolvieren der Herzog und die Herzogin von Cambridge ihren ersten Solo-Empfang im Buckingham-Palast - mit Bravour.

Die neue Ära ohne Prinz Harry (35) als Senior-Royal hat begonnen: Während sich sein jüngerer Bruder von den royalen Verpflichtungen zurückzieht, steigt Prinz William (37) am Montagabend richtig ein. Prinz William und Herzogin Kate (38) haben im Buckingham-Palast ihren ersten Solo-Empfang veranstaltet. Ohne Queen Elizabeth II. (93), aber in Anwesenheit von Prinz Edward (55), dessen Frau Sophie (55) und Prinzessin Anne (69), haben die Royals 21 afrikanische Delegierte in London empfangen.

Kate strahlt in Rot

Zu den Mitgliedern der Königsfamilie gesellten sich afrikanische Staatsoberhäupter wie Ruandas Präsident Paul Kagame (62), der Präsident der Elfenbeinküste, Alassane Ouattara (78) und Kenias Präsident Uhuru Kenyatta (58). Auch Großbritanniens Premierminister Boris Johnson (55) war bei dem Empfang zugegen.

Die britische "Daily Mail" ordnet die "große Nacht" von Prinz William als einen der ersten Schritte ein, die er als Nummer zwei in der Thronfolge auf dem Weg zum König unternimmt. Trotz der schwierigen Umstände der letzten Wochen strahlten William und Kate bei dem Empfang um die Wette. Die Herzogin trug für diesen Anlass ein elegantes rotes Kleid des britischen Labels Needle & Thread für umgerechnet rund 535 Euro.

In seiner Begrüßungsrede betonte der Prinz, dass der afrikanische Kontinent einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen eingenommen hätte: "Es ist der Ort, an den mein Vater meinen Bruder und mich gebracht hat, kurz nachdem unsere Mutter gestorben ist. Und als ich mich fragte, wo ich Catherine am besten einen Antrag machen könnte, konnte ich mir keinen besseren Ort als Kenia vorstellen, um vor ihr auf die Knie zu gehen."