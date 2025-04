Neuburg an der Donau

1 In Neuburg an der Donau ist es zu einem Norovirus-Ausbruch gekommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Kalaene

Durchfall, Erbrechen, Fieber: Rund 200 Menschen erkrankten, viele hatten an einem Imbiss gegessen. Nun ist die Ursache klar.











Link kopiert



Das Norovirus hat die Erkrankung von weit über 200 Personen am zweiten Aprilwochenende in Neuburg an der Donau ausgelöst. Das teilte nun das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen mit. Im Zentrum der Untersuchungen hatte ein Schnellimbiss gestanden, den die Mehrheit der Betroffenen besucht hatte. Nun stehe aber fest: „Den Betreiber trifft keine Schuld.“