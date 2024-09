Neubeuern im Kreis Rosenheim: 86-Jähriger fährt mit Auto in Hochzeitsgesellschaft

1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Eine Gruppe aus Schwaben ist in einem oberbayerischen Gasthof auf einer Hochzeitsfeier zu Gast, als plötzlich ein Wagen in den Biergarten fährt.











Link kopiert



Ein 86-Jähriger ist in Oberbayern mit seinem Wagen in einen Biergarten gefahren und hat drei Gäste einer Hochzeitsfeier verletzt, einen von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann zunächst versucht, an einem Parkplatz neben dem Gasthof in Neubeuern im Landkreis Rosenheim auszuparken. Dann sei der Wagen am Mittwochabend plötzlich nach vorn gefahren, habe unter anderem eine Laterne und ein Fahrrad überfahren und sei in eine Sitzgruppe im Biergarten geprallt.