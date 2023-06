1 Zuletzt war im Haus Ludwigsburger Straße 105 ein Schuhgeschäft untergebracht, davor unter anderem ein Kino. Foto: Winfried Schweikart (z)

In den kommenden Jahren sollen an der Ludwigsburger Straße in der Ortsmitte Zuffenhausens zwei neue Wohn- und Geschäftshäuser errichtet werden. Nun hat die zweite Phase der Abbrucharbeiten für die Altbauten begonnen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zuffenhausen - Die Baulücke an der Ludwigsburger Straße in Zuffenhausen wird in diesen Tagen ein ganzes Stück größer: Nachdem im vergangenen Jahr die drei Gebäude mit den Nummern 107, 109 und 111 abgerissen wurden, beschäftigen sich Bagger und Bauarbeiter nun mit den Häusern 99 bis 105. In den kommenden Jahren sollen auf dem Areal zwei neue Gebäude entstehen, die unter anderem eine Edeka-Filiale, Büros, Ladengeschäfte und Wohnungen beherbergen sollen.