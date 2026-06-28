Neubauprojekt in Heimsheim: 24 neue Wohnungen geplant – Investor drückt beim Bau aufs Tempo

In Heimsheim soll auf einem zentralen Parkplatz ein markantes Stadthaus entstehen. Ein neuer Investor will das Projekt nach jahrelangem Stillstand nun zügig realisieren.

Es tut sich was in Sachen Stadtkernentwicklung in Heimsheim. In bester Innenstadtlage, wo jetzt Autos parken, hat die Stadt ein rund 1250 Quadratmeter großes Grundstück an der Pforzheimer Straße schon lange zur Bebauung mit einem Stadthaus vorgesehen. Nach einem Städtebauwettbewerb vor einigen Jahren, den das Stuttgarter Architekturbüro ARP gewann, fand sich 2023 ein Investor für den „Lunapark“, wie die Freifläche im Siegerentwurf genannt wurde.

Aber das Bauprojekt kam damals über die Vorlage von detaillierten Plänen nicht hinaus, denn die Firma aus dem Kreis Ludwigsburg zog sich wegen eines Insolvenzverfahrens zurück. Seither ruhten die Pläne. Doch jetzt gibt es neue Interessenten für das städtebauliche Filetstück, das im Sanierungsgebiet Stadtkern II liegt.

Neue Entwürfe orientieren sich an Wettbewerbsentwurf

Otto Hammer und Necmettin Gündüz betreiben zusammen die G&H Wohnbau GmbH mit Sitz in Egenhausen im Kreis Calw. „Unsere Firma ist sehr schlank aufgestellt“, erklärte Otto Hammer im Gemeinderat. „Ich bin der Bauingenieur, und er ist der Planungskopf“, sagte Hammer mit Blick auf seinen Mitgesellschafter Gündüz. Die beiden haben jetzt erste Pläne für das Stadthaus eingereicht. Eigentlich handelt es sich um zwei Gebäude, das größere entlang der Pforzheimer Straße, das kleinere an der Schleglerstraße. In den Projektentwürfen zeigen sich die Baukörper mit drei Vollgeschossen und dem Dachgeschoss. Insgesamt könnten dort laut Otto Hammer 24 Wohnungen entstehen. Auf der Erdgeschoss-Ebene sind neben Parkflächen zwei Gewerbe-Einheiten auf 120 Quadratmetern geplant.

Der Leiter des städtischen Bauamts, Andor Varszegi, erklärte, dass die jetzt vorgelegten Entwürfe eine Mischung der beiden früher behandelten Konzepte seien, aber sich doch stark am Wettbewerbsentwurf orientierten. Auch würden alle Kriterien des Bebauungsplanentwurfs eingehalten. „Und vor allem ist es gut, dass sich jetzt in Sachen Stadthaus-Entwicklung etwas tut“, so Varszegi.

Die finale Entscheidung trifft der Gemeinderat

Dies sahen auch die Stadträtinnen und -räte so, die einstimmig der Beschlussvorlage der Verwaltung zustimmten. Damit kann die Stadt dem Investor den Verkauf des Grundstücks in Aussicht stellen. Die Verwaltung wird beauftragt, die Weiterentwicklung der Konzeptplanung zu einer qualifizierten und genehmigungsfähigen Planung zu begleiten. Die finale Verkaufsentscheidung sowie die Billigung der qualifizierten Pläne trifft dann der Gemeinderat.

Der Bauingenieur Hammer machte deutlich, dass er von einer relativ zügigen Realisierung des Stadthaus Projekts ausgeht. „Wenn wir das Grundstück kaufen, dann muss es mit dem Bau auch schnell gehen“, sagte er. Damit rennt er beim Gemeinderat offene Türen ein. Aus dem Gremium gab es positive Äußerungen. Dennis Waldherr (CDU) sagte, er sei froh, „dass wir einen Investor gefunden haben, der was in Bewegung setzen will“, und fügte hinzu: „Die Zeiten von Luftschlössern sind definitiv vorbei.“ Jürgen Gerhold (BfH) hatte zuvor auf die zahlreichen wegfallenden Pkw-Abstellmöglichkeiten hingewiesen und vorgeschlagen, nach Ersatz dafür zu suchen.