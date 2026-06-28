Neubauprojekt in Heimsheim: 24 neue Wohnungen geplant – Investor drückt beim Bau aufs Tempo

In Heimsheim soll auf einem zentralen Parkplatz ein markantes Stadthaus entstehen. Ein neuer Investor will das Projekt nach jahrelangem Stillstand nun zügig realisieren.
Es tut sich was in Sachen Stadtkernentwicklung in Heimsheim. In bester Innenstadtlage, wo jetzt Autos parken, hat die Stadt ein rund 1250 Quadratmeter großes Grundstück an der Pforzheimer Straße schon lange zur Bebauung mit einem Stadthaus vorgesehen. Nach einem Städtebauwettbewerb vor einigen Jahren, den das Stuttgarter Architekturbüro ARP gewann, fand sich 2023 ein Investor für den „Lunapark“, wie die Freifläche im Siegerentwurf genannt wurde.